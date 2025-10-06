Стал известен уровень зарплат работников крымской промышленности

Сотрудники промышленных предприятий Крыма стабильно получают доходы, существенно опережающие среднереспубликанские показатели. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщила заместитель руководителя Крымстата Наталья Григорь, подчеркнув, что такая тенденция сохраняется в большинстве отраслей промышленного комплекса на протяжении многих лет.

Цифры за первое полугодие текущего года наглядно демонстрируют это неравенство в положительную для работников промышленности сторону. Если среднемесячная заработная плата по экономике Республики Крым достигла 60,5 тыс. рублей, то в добывающих отраслях она поднялась до 82 тыс. рублей. Обрабатывающие производства предлагают сотрудникам 66 тыс. рублей, что на 9% выше среднереспубликанского уровня, а сфера электроэнергетики обеспечивает зарплаты в 67 тыс. рублей, превышающие средний показатель на 10%.

Единственным исключением в этой картине благополучия оказалась сфера водоснабжения. Здесь уровень доходов составляет лишь 51 685 рублей, что соответствует 85% от среднереспубликанского значения и явно контрастирует с успехами других промышленных направлений.

Таким образом, промышленный сектор продолжает оставаться локомотивом не только экономики, но и доходной части населения Крыма, задавая высокую планку оплаты труда. Сложившаяся диспропорция между отраслями закрепляет за добывающей и обрабатывающей промышленностью, а также энергетикой, статус наиболее привлекательных сфер для трудоустройства с точки зрения финансовой компенсации.

Ранее эксперт назвала отрасли с наибольшим потенциалом роста зарплат.