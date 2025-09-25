Эксперт назвала отрасли с наибольшим потенциалом роста зарплат

В 2026 году в России сохранится тенденция роста зарплат высококвалифицированных специалистов в таких сферах, как обрабатывающая промышленность, IT, строительство и логистика. Прогноз об этом в интервью ТАСС озвучила профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, ключевым фактором станет продолжающийся дефицит кадров, который заставит компании повышать оплату труда для удержания профессионалов. В ряде отраслей, особенно в промышленности, информационных технологиях, строительном и логистическом бизнесе, заработная плата, скорее всего, продолжит расти на фоне кадрового голода, отметила Финогенова.

Экономист подчеркнула, что общий рост доходов будет зависеть от макроэкономической ситуации и уровня ключевой ставки. При этом, по ее оценке, в среднем заработные платы будут увеличиваться быстрее инфляции, хотя точные темпы прогнозировать пока затруднительно.

