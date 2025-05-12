Стали известны отрасли с наибольшей нехваткой кадров в Рязанской области
Число вакансий в сфере образования в Рязанской области выросло на 20%
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В Рязанской области стали известны отрасли с самой большой нехваткой кадров. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что наибольшее увеличение вакансий в регионе выявлено в научной и образовательной сфере: в указанных отраслях число предложений выросло на 20% за месяц. На втором месте в Рязанской области — бизнес-сектор, где компании ведут активный набор охранников, инкассаторов и других сотрудников. В этой отрасли спрос вырос на 15%.
Отмечается, что тройку лидеров замыкает добывающая промышленность, где объем вакансий вырос более чем на 10%, на четвертой строчке рейтинга по кадровому дефициту — медицина и фармацевтика, консалтинг и стратегическое планирование.
Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования ВШЭ, потребность российских компаний в работниках выросла более чем на 15%.