Стали известны отрасли с наибольшей нехваткой кадров в Рязанской области

В Рязанской области стали известны отрасли с самой большой нехваткой кадров. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что наибольшее увеличение вакансий в регионе выявлено в научной и образовательной сфере: в указанных отраслях число предложений выросло на 20% за месяц. На втором месте в Рязанской области — бизнес-сектор, где компании ведут активный набор охранников, инкассаторов и других сотрудников. В этой отрасли спрос вырос на 15%.

Отмечается, что тройку лидеров замыкает добывающая промышленность, где объем вакансий вырос более чем на 10%, на четвертой строчке рейтинга по кадровому дефициту — медицина и фармацевтика, консалтинг и стратегическое планирование.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования ВШЭ, потребность российских компаний в работниках выросла более чем на 15%.