Потребность российских компаний в работниках выросла более чем на 15%

По данным результатов исследования ВШЭ, потребность компаний в работниках, в первую очередь в специалистах рабочих профессий, выросла на 17%, достигнув 2,6 млн человек. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Уточняется, что экономическая активность населения показывала рекордные показатели как в 2024 году, так и прогнозируется в текущем. Несмотря на небольшой рост безработицы до 2,4%, спрос на квалифицированные кадры по-прежнему остается высоким. Так, самая большая потребность в специалистах имеется в обрабатывающей промышленности, торговле и транспортной сфере несмотря на то, что работодатели предлагают зарплаты, превышающие средний уровень по стране в полтора раза, то есть свыше 100 тыс. рублей.

Отмечается, что в прошлом году установлена рекордная экономическая активность населения: так, почти две трети граждан РФ старше 15 лет имели работу. Тем не менее общий уровень безработицы в стране впервые с позапрошлого года начал расти, достигнув 2,4% в первом месяце этого года по сравнению с рекордно низким показателем в 2,3% в декабре. Однако уровень безработицы по-прежнему остается относительно низким.

Уточняется, что в обрабатывающей отрасли по стране наблюдается дефицит более 390 тыс. человек, в торговле — 347 тыс. человек, а в транспорте — почти 220 тыс. человек.

Ранее экономист Ляшок заявил, что рост зарплат замедлится из-за восстановления баланса на рынке труда.