Сто шестнадцать лотов выставили на торги в Подмосковье за неделю

Сто шестнадцать лотов выставили на торги в Подмосковье за период с 8 по 12 апреля. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

Больше всего объектов за указанный период было выставлено в Дмитрове, Рузе и Домодедово.

К примеру, в Дмитрове можно взять в собственность участок земли в селе Рогачево. Его площадь составляет 9 соток, а начальная стоимость — 620 тысяч рублей.

В Рузе доступно для аренды на 10 лет нежилое помещение в Тучково. Площадь объекта составляет 45 квадратных метров. Начальная цена — 397 тысяч рублей в год.

В Домодедово предлагается земельный участок площадью 9 соток в селе Успенское. Начальная цена объекта составляет 360 тысяч рублей в год. Доступный срок аренды — 20 лет.

Все доступные помещения и участки представлены на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ. Для участия в аукционе потребуется цифровая подпись.