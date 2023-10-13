Стоимость газа в Европе перевалила за отметку в шестьсот долларов за тысячу кубометров

На биржевых торгах в Евросоюзе цены на голубое топливо доходили до 610 долларов за тысячу кубометров. Такие показатели газ выдал сегодня, 13 октября. С начала дня его стоимость подросла в цене более чем на 5%.В последний раз такие цены на газ были только в середине февраля этого года. Затем стоимость снизилась, и находилась ниже данной отметки на протяжении восьми месяцев.

Об этом сообщило ТАСС. Подобная динамика наблюдается сразу из-за нескольких факторов. Из-за утечки прекратил свою работу газопровод между Финляндией и Эстонией. Газовое месторождение в Израиле может быть временно закрыто из-за боевых действий, а австралийские СПГ-предприятия могут снова встать по причине забастовки.