В Подмосковье на «дачных» маршрутах Мострансавто совершили более 1,8 млн поездок

Жители Подмосковья совершили более 1,8 млн поездок по «дачным» маршрутам АО «Мострансавто», которые в этом году действуют с апреля до ноября. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Наиболее активно для проезда на сезонных маршрутах пассажиры традиционно используют социальные карты. С начала апреля с их помощью было зарегистрировано более 1,2 млн поездок», – прокомментировал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Перевозки организованы по 31 сезонному маршруту, еще на 16 направлениях увеличено количество автобусов. Автобусы «дачных» направлений курсируют от автовокзалов и железнодорожных станций до садовых и дачных товариществ Подмосковья.

Чаще всего пассажиры фиксируют оплату с помощью банковских карт, по ним совершили 390 тыс. поездок. Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» проезд оплатили 226 тыс. раз.

Наиболее популярными маршрутами у дачников являются № 43 «Орехово-Зуево (ул. Лапина) – Нефтяник – Новониколаевка», № 27 «Егорьевск – Кочема» и № 10 «Автостанция – Юбилейное (Шатура).

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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