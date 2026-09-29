В Сергиево-Посадском начался снос аварийного жилого дома

Фото: [ Комитет по архитектуре и градостроительству МО ]

В городе Краснозаводск в Сергиево-Посадском округе, на улице 1 Мая сносят аварийный жилой дом №8 площадью около 710 кв. м, двухэтажный шлакоблочный объект возвели в 1939 году. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

В рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены жильцы 23 квартир, после чего строение включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Здание уже демонтируют, работы завершат до середины октября 2026 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.