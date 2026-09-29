Почти в 4 тыс. подъездах Подмосковья провели уборку с начала сентября

С начала сентября коммунальные службы Подмосковья по заявкам жителей на линию Единой диспетчерской службы Московской области провели уборку от мусора и грязи свыше чем в 3,8 тыс. подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За содержание общего имущества отвечают собственники помещений, для этого они заключают договор управления с управляющей организацией, уточнили в сообщении. Наибольший объем работ по уборке провели в Реутове, Люберцах, Химках, Балашихе и Королеве.

Если уборка в подъезде сделана некачественно или не проводилась совсем, жители могут обратиться в свою управляющую организацию либо в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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