В Химках увеличили число рейсов на маршруте № 44 Мострансавто

На маршруте АО «Мострансавто» № 44 в городском округе Химки увеличено количество рейсов по варианту движения «Поярково — Лунево — МЦД Лобня». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для удобства пассажиров на линию дополнительно вышел один автобус малого класса. Благодаря этому количество рейсов увеличено на восемь — теперь два автобуса ежедневно выполняют 24 рейса за смену. Изменения позволят улучшить транспортное обслуживание жителей Поярково и Лунево, следующих в направлении МЦД Лобня.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.