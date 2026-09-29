В Щелковском музее расскажут об истории родного края и его выдающихся представителях

В субботу, 3 октября, в Щелковском историко-художественном музее состоятся краеведческие чтения «История Щелковской земли в лицах и памятниках», в рамках чтений слушателям предоставится возможность ознакомиться с результатами актуальных исследовательских работ, посвященных историческому наследию Щелковского края. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

После регистрации и приветствия участников ведущий научный сотрудник Щелковского историко-художественного музея Наталья Ковалева расскажет об истории Шериманов — купеческого армянского рода, положившего начало созданию Фряновской шелковой мануфактуры. Тему развития шелкоткацких фабрик продолжит член Щелковского клуба краеведов Татьяна Иванова в своём докладе о Кондрашевых — первых официально зарегистрированных подмосковных крестьянах-предпринимателях.

Кроме того, члены Загорянской историко-археологической экспедиции сообщат о новых находках и перспективах обнаружения и исследования древнерусских селищ XII–XV веков в долине Верхней Клязьмы в окрестностях села Образцово и на территории города. Участники краеведческих чтений расскажут об истории усадьбы Райки, расположенной в поселке Юность и не только. Узнать подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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