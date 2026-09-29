После 80 лет пенсия вырастет автоматически: кому положена двойная выплата и как ее получить?

Пенсионерам старше 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается автоматически. Об этом REGIONS рассказал заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Москве и Московской области Алексей Путин.

По его словам, первая повышенная сумма приходит уже в следующем месяце после юбилея, и подавать заявление не нужно — перерасчет фонд делает сам. Сейчас такую выплату получают 687 тыс. жителей Московского региона старше 80 лет.

Путин уточнил, что право на повышение есть только у получателей страховой пенсии по старости. Тем, кто получает социальную пенсию или пенсию по случаю потери кормильца, увеличение не положено. Для инвалидов I группы действует особое правило: фиксированная выплата назначается в двойном размере сразу при установлении инвалидности, поэтому после 80 лет повторно ее не увеличивают.

Некоторые категории граждан могут получать две пенсии одновременно. Страховую пенсию по старости и государственную по инвалидности получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Сталинграда», «Житель осажденного Севастополя», а также вдовы погибших участников войны.