В Балашихе завершат капремонт дошкольного отделения гимназии № 9

В микрорайоне Купавна городского округа Балашиха завершается капитальный ремонт здания дошкольного отделения гимназии № 9, строительная готовность объекта превысила 95%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья», их планируют завершить в IV квартале 2026 года.

Ремонт проводят 30 квалифицированных специалистов, задействована одна единица техники. Они ведут пусконаладочные работы, завершают отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.

Площадь здания составляет более 1,2 тыс. кв. м, в нем обновили кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установили системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, провели работы во всех групповых помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.