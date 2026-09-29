В Балашихе завершат капремонт дошкольного отделения гимназии № 9
Капремонт дошкольного отделения гимназии № 9 завершат в Балашихе
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В микрорайоне Купавна городского округа Балашиха завершается капитальный ремонт здания дошкольного отделения гимназии № 9, строительная готовность объекта превысила 95%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья», их планируют завершить в IV квартале 2026 года.
Ремонт проводят 30 квалифицированных специалистов, задействована одна единица техники. Они ведут пусконаладочные работы, завершают отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.
Площадь здания составляет более 1,2 тыс. кв. м, в нем обновили кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установили системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, провели работы во всех групповых помещений и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.