В Видном прокуратура провела проверку по факту нарушения жилищных прав

Видновская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, на основании постановления администрации Ленинского округа заявительница и ее дети были поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Однако требования жилищного законодательства были нарушены, и семью сняли с учета в качестве нуждающихся.

Городской прокурор предъявил в суд исковое заявление об обязании администрации восстановить женщину и ее детей на учете, требования были удовлетворены. В результате заявительница и ее семья оказались обеспечены жилой площадью.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.