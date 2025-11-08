Страховые взносы по специальной системе налогообложения изменятся
Правительство России увеличило страховые взносы с 1 января 2026
Фото: [Кошелек с деньгами/Медиасток.рф]
С 1 января 2026 года в России проиндексируют страховые взносы для работодателей, применяющих специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Соответствующее постановление правительства уже утверждено, передает ТАСС.
Согласно документу, фиксированный размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний увеличится в 1,076 раза. После пересчета сумма составит ₽2,95 тыс. в год.
Корректировка проводится с учетом роста средней заработной платы в стране. Изменения затронут страхователей, использующих АУСН, но не повлияют на организации, работающие по другим налоговым режимам.
Ранее более 1,7 тыс. обращений поступило в аппарат бизнес-омбудсмена Подмосковья за 10 месяцев.