Страховые взносы по специальной системе налогообложения изменятся

С 1 января 2026 года в России проиндексируют страховые взносы для работодателей, применяющих специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Соответствующее постановление правительства уже утверждено, передает ТАСС .

Согласно документу, фиксированный размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний увеличится в 1,076 раза. После пересчета сумма составит ₽2,95 тыс. в год.

Корректировка проводится с учетом роста средней заработной платы в стране. Изменения затронут страхователей, использующих АУСН, но не повлияют на организации, работающие по другим налоговым режимам.

