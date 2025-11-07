Более 1,7 тыс. обращений поступило в аппарат бизнес-омбудсмена Подмосковья за 10 месяцев

Фото: [ Уполномоченный по защите прав предпринимателей в МО ]

В аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области с января по октябрь поступило более 1,7 тыс. обращений. Это почти на 17% больше, чем годом ранее.

Большая часть обращений поступила через общественные приемные в 47 округах.

Почти 83% обращений, поступивших непосредственно уполномоченному, — жалобы, около 8% — вопросы. Также поступали предложения и просьбы. Из общего числа обращений большинство были связаны с работой правоохранительных органов и земельно-имущественными отношениями.

Большинство жалоб на местах были связаны с налогами и неправомерными действиями правоохранительных органов.

В трети случаев права предпринимателей были восстановлены полностью или частично. По 29% обращений были даны исчерпывающие разъяснения. Более 26% обращений остаются в работе.

