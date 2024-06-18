Строительные кабеля начнут производить в ближайшее время в Шаховской

В новый цех производственной компании «ЭлектроПро» в поселке Шаховская завезли новое оборудование, на котором в скором времени будут работать около шестидесяти специалистов.

«В этом цеху будут изготавливать строительные кабеля. Новые станки уже установлены. Они будут участвовать во всем технологическом процессе от медной проволоки, до финишной стадии — бухтовки и упаковки готовой продукции», — рассказал Сергей Ковтун, начальник производства цеха строительных кабелей компании «ЭлектроПро».

С начала монтажа на предприятии пробовалась каждая машина, специалисты проводили пусконаладочные работы, тестирования и выпускали пробную продукцию. В компании ожидают получение документов, подтверждающих качество нашей продукции.

В новом цехе созданы все условия для их комфортной работы на предприятии. Промышленный комплекс постоянно расширяется, производя новые линейки товаров, благодаря чему появляются новые рабочие места.