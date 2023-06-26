Строительство нового фармзавода началось в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск начинается строительство производственно-логистического комплекса по производству лекарственных препаратов.

Как сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, фармацевтическая компания-производитель получила разрешение на реализацию проекта в индустриальном парке «Есипово».

Общая площадь комплекса составит свыше 170 тысяч квадратных метров, уточнила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Объем инвестиций в проект компании «Авексима» — порядка 6,5 миллиарда рублей. На предприятии создадут более 1,5 тысячи рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

На предприятии планируют осуществлять весь цикл производства лекарств — от разработки до упаковки.

Содействие в реализации инвестпроекта предприятию оказывает Корпорация развития Московской области. Как отметил генеральный директор КРМО Владимир Слипенькин, на предприятии в «Есипово» построят свыше двадцати производственных участков. Многие лекарственные препараты будут импортозамещающими.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что за три года в Московской области по программе импортозамещения будет открыто 150 предприятий.