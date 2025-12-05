Свободные переводы для своих: ЦБ отменяет ограничения на отправку валюты за рубеж

Банк России с 8 декабря отменит ограничения на перевод средств за рубеж для граждан РФ и физических лиц из государств, признанных дружественными. Об этом говорится на сайте регулятора.

Лимиты на объем переводимой иностранной валюты снимаются в связи со стабильной ситуацией на валютном рынке, говорится в заявлении.

В отношении нерезидентов из стран, признанных недружественными, сохраняются особые правила. С 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года работающие в России физические лица из этих государств смогут переводить за границу средства в размере, не превышающем их заработную плату.

При этом полный запрет на переводы сохраняется для неработающих в РФ физических лиц-нерезидентов и для юридических лиц из недружественных стран. Исключение сделано для иностранных компаний, находящихся под контролем российских лиц.

