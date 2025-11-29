В ноябре рубль продолжил укрепляться на фоне ожиданий скорого урегулирования геополитической ситуации. По данным Банка России, официальный курс доллара к концу месяца снизился до ₽78,2284, что стало минимальным уровнем с июля 2025 года. Евро за тот же период опустился до ₽90,819, а курс юаня уменьшился до ₽11,0211, передает РБК .

Аналитики связывают динамику рубля преимущественно с новостями внешнеполитического характера. Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк отметила, что ожидания смягчения напряженности могли снизить интерес инвесторов к иностранной валюте. По ее словам, чувствительность рынка к позитивным сигналам остается высокой, тогда как негативный фон оказывает более слабое влияние.

Эксперты указывают на шесть ключевых факторов, которые будут определять курс в декабре. Одним из них остается баланс внешней торговли. Профицит за январь–сентябрь 2025 года снизился до $89,2 млрд из-за уменьшения экспортной выручки. Директор по анализу рынков УК «Альфа Капитал» Владимир Брагин связывает это с падением нефтяных цен.

Снижение интереса импортеров к валюте также поддержало рубль в ноябре. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что в декабре спрос импортеров останется умеренным, однако сезонные бюджетные выплаты и покупки валюты населением перед праздниками могут частично компенсировать этот эффект. При этом глава «Сбера» Герман Греф ранее заявлял, что равновесный курс рубля, устраивающий рынок, находится в диапазоне ₽98–105 за доллар.

Ключевая ставка — еще один фактор, влияющий на рубль. Васильев прогнозирует ее снижение на 50 б. п., до 16%, однако отмечает, что реальная ставка останется высокой и продолжит поддерживать национальную валюту. Аналогичного мнения придерживается Юрий Кравченко из «Велес Капитала».

Продажи валютной выручки экспортерами по-прежнему оказывают заметное влияние на ситуацию. Несмотря на отмену обязательных нормативов, компании увеличили продажи валюты в октябре до $8,2 млрд. Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева считает, что сокращение экспортной выручки в будущем может уменьшить эффект от этих операций.

Минфин и ЦБ продолжают проводить валютные интервенции, однако их объем снижается. В УК «Первая» ожидают, что с начала следующего года нерегулярные продажи валюты со стороны ЦБ уменьшатся, что может усилить давление на рубль.

Геополитическая повестка остается переменной, способной усилить волатильность. В базовом сценарии Васильев прогнозирует курс доллара в диапазоне ₽77–83. В оптимистичном сценарии при продвижении переговоров США и России курс может опуститься до ₽70–75. Пессимистичный сценарий предусматривает рост доллара до ₽85–90.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.