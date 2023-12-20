Свыше 160 тыс. тонн скота и птицы произвели в Нижегородской области с начала года

Более 160 тыс. тонн скота и птицы в живом весе произвели в Нижегородской области с начала текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на территориальный орган статистики.

Уточняется, что из этого объема свиньи составляют около половины, также более 40% - птица.

Отмечается, что в этом году было произведено более 510 тыс. тонн молока, что на 4% больше прошлогодних показателей.