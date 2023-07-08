«Тинькофф» приостановит долларовые переводы в Казахстанский Freedom Finance

Стало известно, что с 17 июля банк «Тинькофф» приостановит переводы в долларе в казахстанский Freedom Finance. Речь идет о приостановке SWIFT-переводов в долларе, клиенты все еще могут переводить средства в российских рублях, казахских тенге и китайских юанях. Об этом сообщило издание ТАСС .

В «Тинькофф» рассказали, что клиенты уже были проинформированы об изменениях.

Недавно банк стал брать комиссию в размере 1 процента за пополнение счета в американской и европейской валютах.

Недавно МИД РФ отклонил идею Евросоюза о создании филиала российского «Россельхозбанка» для подключения его к SWIFT. В МИД ответили, что на открытие подобного филиала уйдет несколько месяцев, и еще столько же на внедрение международной системы. В то время как отключение от нее занимает минуты.

Ранее Financial Times сообщали, что «Россельхозбанк» приступил к созданию компании для подключения к SWIFT и возобновления зерновой сделки.

После этого, издание РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщило, что ЕС не предоставил для этого требуемых механизмов.