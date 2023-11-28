«Тинькофф» запретил удаленку за границей для своих сотрудников-релокантов
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Банк «Тинькофф» запретил удаленный формат работы для тех своих сотрудников, кто покинул родину после начала СВО и продолжает работать в финансовом учреждении удаленно и за пределами России, Белоруссии, Казахстана и Армении.
Как сказано в заявлении руководства банка, введенные руководством меры связаны с выдвинутыми ранее требованиями Федеральной службы по контролю.
Также принятая мера связана с безопасностью данных, передает РБК со ссылкой на представителя банка «Тинькофф».