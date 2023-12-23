Товарооборот между Россией и Индией побил исторический рекорд

За аналогичный период 2022 года товарооборот был вдвое ниже. Получается, что рост торговых сделок составил практически 100 процентов. При этом львиная доля товарооборота приходится на российские поставки в Индию, их размер достиг порога в 51,4 миллиарда. Индия отправила в РФ товаров всего на 3,3 миллиарда долларов. Об этом сообщили РИА Новости, которые провели расчеты, основываясь на данных индийской таможни.

Теперь Россия стала четвертым по значимости торговым партнером для индийской стороны. На первом месте США с показателем в 99,9 миллиардов. На втором Китай, с ним за 9 месяцев было заключено сделок на 95,8 миллиардов долларов. Объединенные Арабские Эмираты расположились на третьем месте с товарооборотом в 64 миллиарда. Саудовская Аравия сдвинулась на пятое место с показателем в 37,3 миллиарда. Причем у всей первой пятерки, кроме России, отмечается отрицательная динамика в поставках.