Товарооборот между Россией и Китаем увеличился в текущем году более чем на треть

Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос на 36,05% и составил $134,104 млрд, показывают данные главного таможенного управления КНР.

За этот период Китай ввез в Россию товаров на $62,545 млрд, российские поставки в Китай составили $71,559 млн. Рост российского экспорта вырос на 73,4%.

По данным за июль товарооборот двух стран приблизился к $20 млрд за один месяц.

В то же время за семь месяцев текущего года на 15,4% снизился товарооборот между США и Китаем. Он остается все еще очень значительным – $381,514 млрд. При этом КНР значительно больше ввозит товаров в Штаты ($281,655 млрд), чем вывозит ($99,859 млрд).