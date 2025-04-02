Трамп официально ввел повышенные пошлины на импорт автомобилей

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вводятся пошлины в размере 25% на легковые автомобили и автозапчасти.

Повышенные пошлины в размере 25% на импорт легковых машин и легких грузовиков официально вступят в силу 3 апреля. Такие нормы будут действовать и для автозапчастей, но они станут действовать с 3 мая. Документ с подписью Трампа появился в Федеральном регистре американского правительства.

Трамп подчеркнул, что половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны. Республиканец считает, что это подрывает индустриальную базу и национальную безопасность, которые важно защитить в нынешних реалиях. Решение было принято также на фоне уязвимости цепочек поставок и агрессивной промышленной политики главных стран, производящих машины.

Таким образом, как считает Трамп, США снизят зависимость от импорта в сфере автопрома, а также смогут иметь дополнительный доход.

Ранее сообщалось, что в Японии подсчитали ущерб от пошлин США на импортные автомобили.