В Японии подсчитали ущерб от пошлин США на импортные автомобили
NHK: японская экономика лишится до 1,75 трлн иен из-за пошлин США на автомобили
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Введение США дополнительных пошлин на поступающие из-за границы автомобили в размере 25% нанесут японской экономике ущерб до 1,75 трлн иен ($11,74 млрд). Об этом сообщила NHK.
Во время исследования специалисты учитывали комплексное воздействие не только на автомобильную промышленность, но и связанные с ней сферы. По итогам 2024 года из Японии в Соединенные Штаты экспортировали автомобилей на сумму порядка $40 млрд, что составляет 28,3% от всего японского экспорта в североамериканское государство.
По словам главы США Дональда Трампа, новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, заработает 2 апреля.
Ранее стало известно о том, что Mercedes-Benz после введения новых пошлин рассматривает вариант остановки поставок на американский рынок бюджетных автомобилей. Немецкий автогигант считает подобный экспорт нецелесообразным.