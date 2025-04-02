В Японии подсчитали ущерб от пошлин США на импортные автомобили

Введение США дополнительных пошлин на поступающие из-за границы автомобили в размере 25% нанесут японской экономике ущерб до 1,75 трлн иен ($11,74 млрд). Об этом сообщила NHK.

Во время исследования специалисты учитывали комплексное воздействие не только на автомобильную промышленность, но и связанные с ней сферы. По итогам 2024 года из Японии в Соединенные Штаты экспортировали автомобилей на сумму порядка $40 млрд, что составляет 28,3% от всего японского экспорта в североамериканское государство.

По словам главы США Дональда Трампа, новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, заработает 2 апреля.

Ранее стало известно о том, что Mercedes-Benz после введения новых пошлин рассматривает вариант остановки поставок на американский рынок бюджетных автомобилей. Немецкий автогигант считает подобный экспорт нецелесообразным.