Транспортная развязка на трассе М-1 «Беларусь» в Рузе готова более чем наполовину

Степень строительной готовности новой транспортной развязки на трассе М-1 «Беларусь» в Рузе составляет около 50%. Об этом рассказал зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, на участке уложили уже свыше 83 тысяч квадратных метров покрытия, полностью переустроили коммуникации и провели земляные работы по обустройству подходов к строящемуся у развязки путепроводу.

Объект возводится на участке с 84-го по 87-й километр возле Дорохово — на пересечении с трассой А-108 «Московское большое кольцо». Здесь также построят два пешеходных перехода, установят шумозащитные экраны, оборудуют автоматизированную систему управления дорожным движением, проведут благоустройство на территории памятника Зое Космодемьянской.

Завершение строительных работ запланировано на следующий год. Ввод объекта позволит повысить пропускную способность обеих трасс.