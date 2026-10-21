Ночной Эфес и Галата: российские туристы в Турции сменили клубы на музеи

Министерство культуры и туризма Турции подвело итоги программы «Ночная музеология» (Gece Müzeciliği), зафиксировав исторический рекорд: число полуночных посетителей античных памятников и музеев выросло на 32% и превысило 1,326 миллиона человек. Среди иностранных туристов, сменивших ночные клубы на руины под лазерными проекциями, традиционно лидируют россияне. Самым популярным объектом стал древний город Эфес в Измире. В экспертном сообществе предупреждают, что в 2026 году ночные посещения получили статус Premium Experience, поэтому музейные пассы в темное время суток не действуют. Об этом сообщает Турпром.