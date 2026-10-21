Ночной Эфес и Галата: российские туристы в Турции сменили клубы на музеи
Турпром: сменить клубы на античные руины решили российские туристы
Министерство культуры и туризма Турции подвело итоги программы «Ночная музеология» (Gece Müzeciliği), зафиксировав исторический рекорд: число полуночных посетителей античных памятников и музеев выросло на 32% и превысило 1,326 миллиона человек. Среди иностранных туристов, сменивших ночные клубы на руины под лазерными проекциями, традиционно лидируют россияне. Самым популярным объектом стал древний город Эфес в Измире. В экспертном сообществе предупреждают, что в 2026 году ночные посещения получили статус Premium Experience, поэтому музейные пассы в темное время суток не действуют. Об этом сообщает Турпром.
Статистика ночного туризма и ключевые локации
- Общий объем потока: 1,326 миллиона человек (+32% к прошлому сезону).
- Рейтинг посещаемости объектов:
- Древний город Эфес (Измир) — 501 811 ночных гостей (+36%);
- Башня Галата (Стамбул) — 277 557 человек (+35%, ночной режим сделан круглогодичным);
- Иераполис и Памуккале (Денизли) — 190 910 человек;
- Бодрумский музей подводной археологии — 62 000 человек;
- Руины древней Дидимы — 60 000 человек;
- Древняя Патара (Анталья) — 28 000 человек (рост почти в два раза);
- Стамбульские археологические музеи — 24 850 человек (рекордный рост на 183%).
- Причины популярности: дневная жара до +40°C сменяется комфортными +22°C, а архитектурные памятники получают специальную художественную и лазерную подсветку.
- Ценовые особенности: ночные визиты получили статус Premium Experience — вход оплачивается по повышенному тарифу, а стандартные музейные карты (Museum Pass) ночью не работают.