Ночной Эфес и Галата: российские туристы в Турции сменили клубы на музеи

Турпром: сменить клубы на античные руины решили российские туристы

Общество

Министерство культуры и туризма Турции подвело итоги программы «Ночная музеология» (Gece Müzeciliği), зафиксировав исторический рекорд: число полуночных посетителей античных памятников и музеев выросло на 32% и превысило 1,326 миллиона человек. Среди иностранных туристов, сменивших ночные клубы на руины под лазерными проекциями, традиционно лидируют россияне. Самым популярным объектом стал древний город Эфес в Измире. В экспертном сообществе предупреждают, что в 2026 году ночные посещения получили статус Premium Experience, поэтому музейные пассы в темное время суток не действуют. Об этом сообщает Турпром.

Статистика ночного туризма и ключевые локации

  • Общий объем потока: 1,326 миллиона человек (+32% к прошлому сезону).
  • Рейтинг посещаемости объектов:
    • Древний город Эфес (Измир) — 501 811 ночных гостей (+36%);
    • Башня Галата (Стамбул) — 277 557 человек (+35%, ночной режим сделан круглогодичным);
    • Иераполис и Памуккале (Денизли) — 190 910 человек;
    • Бодрумский музей подводной археологии — 62 000 человек;
    • Руины древней Дидимы — 60 000 человек;
    • Древняя Патара (Анталья) — 28 000 человек (рост почти в два раза);
    • Стамбульские археологические музеи — 24 850 человек (рекордный рост на 183%).
  • Причины популярности: дневная жара до +40°C сменяется комфортными +22°C, а архитектурные памятники получают специальную художественную и лазерную подсветку.
  • Ценовые особенности: ночные визиты получили статус Premium Experience — вход оплачивается по повышенному тарифу, а стандартные музейные карты (Museum Pass) ночью не работают.

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