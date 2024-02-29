Трассу М-12 продлят до Тюмени — президент РФ

Трассу М-12 планируется продлить до Екатеринбурга (в этом году) и до Тюмени (в следующем году). Об этом рассказал президент Владимир Путин. По его словам, в дальнейшем маршрут будет пролегать через всю страну вплоть до Владивостока.

Глава государства также дал поручение о разработке схемы финансирования возведения трассы «Джубга — Сочи». Ввод объекта позволит в четыре раза сократить время в дороге от М-4 «Дон» до Сочи.

Президент отметил, что будет продолжено и развитие центрального транспортного узла. МЦД станет основой для связи Московского региона с другими областями.

Говоря о развитии железнодорожного сообщения, Путин заявил, что необходимо увеличивать пропускную способность дорог в южном направлении. Благодаря этому можно будет активно использовать портовые мощности Азовского и Черного морей.

Путин отметил, что до 2030 года пропускная способность Восточного ж/д полигона увеличится с 173 до 210 миллионов тонн в год. Он добавил, что маршрут высокоскоростной магистрали между столицей и Санкт-Петербургом будет пролегать через Тверь и Великий Новгород.