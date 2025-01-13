ЦБ РФ отверг идею заморозки вкладов как угрожающую банковской системе

Банк России охарактеризовал идею заморозки вкладов как абсурдную и уверил, что подобные меры недопустимы, так как они могут подорвать основы банковской системы, передает РИА Новости.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что речи о введении заморозки вкладов не идет. Она назвала данную инициативу бессмысленной и заверила, что ЦБ не будет предпринимать такой шаг, так как он мог бы нарушить устойчивость финансовой сферы.

Кроме того, такой шаг, заверили в регуляторе, нарушает право граждан и юридических лиц распоряжаться своими активами. Отмечается, что последствия подобного шага могут оказать разрушительное влияние на доверие к банковской системе.

Также в Банке России подчеркнули, что банковская система получает свободные средства как от физических, так и от юридических лиц для кредитования. Заморозка вкладов приведет к тому, что граждане утратят интерес к размещению своих средств в банках, что в свою очередь поставит под угрозу возможность банков кредитовать экономику.

Если банки не смогут предлагать своим клиентам свободный доступ к средствам, это может привести к тому, что вкладчики начнут искать альтернативные способы хранения денежных средств, тем самым снижая ликвидность банками и снижая кредитные возможности.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали наиболее низкий прирост наличных денег за девять лет.