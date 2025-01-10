В России зафиксировали наиболее низкий прирост наличных денег за девять лет

В 2024 году рост объема наличных денег в России может стать самым низким за последние девять лет. Об этом сообщил РБК, основываясь на данных ЦБ.

По состоянию на 1 декабря 2024 года количество наличных вне банковской системы составило 17,85 трлн руб. За 11 месяцев предыдущего года этот показатель снизился на 474,7 млрд руб.

Однако в декабре произошло сезонное увеличение наличности на 591,6 млрд руб., что частично компенсировало снижение, происходившее с января по ноябрь, судя по данным ликвидности банков на 28 декабря. В итоге, к концу 2024 года объем наличных может достичь 18,44 трлн руб., увеличившись на 116,9 млрд руб., или всего на 0,6%.

Эти цифры значительно ниже показателей предыдущих лет. Например, в 2023 году объем наличной массы возрос на 1,97 трлн руб., а в 2022 году — на 2,28 трлн руб.

За последние десять лет ежегодное увеличение составляло около 1 трлн руб. Наименьший прирост был зафиксирован в 2016 году (267,6 млрд руб.), а последний отток наличных отмечен в 2015 году (минус 318,8 млрд руб.).

Статистика охватывает все наличные деньги вне ЦБ, включая остатки в кассах коммерческих банков, основная часть которых принадлежит населению.

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