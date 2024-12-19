«Ъ»: цена техосмотра с 2025 года вырастет до 7,5% в зависимости от региона

В 2025 году стоимость технического осмотра легковых автомобилей в России увеличится на 7,3–7,5%. Это коснётся всех регионов страны. В зависимости от региона стоимость техосмотра вырастет с 1021–1022 рублей до 1097–1098 рублей. Согласно информации, опубликованной в «Коммерсанте», самый высокий тариф на техосмотр будет установлен в Краснодарском крае и Амурской области. Там он составит более 1500 рублей.

Сообщается, что дешевле всего будет пройти процедуру техосмотра автовладельцам в Кемеровской, Ивановской областях, а также в Луганской народной республике.

«Почти в два раза меньше, в отличии от других российских регионов, за процедуру придется отдать жителям Ивановской (981 руб.), Кемеровской областей (997 руб.) и ЛНР (980 руб.)», — говорится в сообщении.

В Амурской области и Ненецком автономном округе стоимость вырастет на 8,33% и 6,67% соответственно. В Краснодарском крае цена увеличится на 7,61%.

Ранее сообщалось, что владельцы самоходных машин в Подмосковье воспользовались онлайн-услугой, которая позволяет провести техосмотр спецтехники, более 16,5 тысячи раз.

Воспользоваться ей можно на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности» или в мобильном приложении Добродел. Для этого нужно выбрать блок «Для бизнеса» — «Все услуги» — «Развитие бизнеса».