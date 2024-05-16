Центр обслуживания грузового транспорта в Бронницах достроят в 2026 году

Завершение строительства административно-делового центра для обслуживания большегрузных автомобилей в Бронницах планируется завершить в мае 2026 года. Сейчас степень готовности объекта составляет 15%, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует группа компаний «ПроЛив». Площадь центра составит почти четыре тысячи квадратных метров. В нем обустроят пять ремонтных боксов и два бокса для мойки. В смену планируется обслуживать три десятка машин.

Сейчас на объекте завершены устройство фундамента и разработка грунта до проектных отметок. Начались работы по монтажу конструкций надземной части.

С запуском центра в муниципалитете появится полсотни новых рабочих мест для жителей.