Центральный банк России введет минимальную сумму возмещения по страхованию банковских карт

В ЦБ РФ был подготовлен проект, призванный установить минимальную сумму возмещения в случае снятия средств со счета страхователя без его ведома.

О планах Центробанка по введению соответствующего проекта сообщили «Известия». В Центробанке заявили, что проект уже подготовлен. Он признан установить обязательные требования по возмещению средств в случае хищения их у клиента.

Известно, что проект обяжет страховщика возместить полную сумму, либо минимальные 100 тысяч рублей, если размер похищенных средств превышает данную отметку.

Благодаря проекту, страховые компании также получат право установить и более высокий порог. Ожидается, что документ вступит в силу 1 октября.

Согласно данным Центробанка, средняя сумма одного хищения не превышала 15,3 тысяч рублей. Потому, введение указанного лимита в 100 тысяч позволит большинству рассчитывать на полное возмещение украденной суммы.