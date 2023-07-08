Центробанк Греции оценил эффективность санкций против РФ

Управляющий ЦБ Греции Яннис Стурнарас сообщил о цене, которую приходится платить греческой экономике из-за введения санкций против РФ. Его слова передает издание ТАСС .

Как заявил Стурнарас, стоимость для экономики имеется, но принцип международных границ важнее. Управляющий заявил, что уважение этих границ важнее всяких расходов, несмотря на то, что «приходится сожалеть».

Данное заявлением было ответом на вопрос о подсчетах ЦБ Греции степени убытков от ограничений, введенных ЕС против РФ. Речь идет о показателях экономического роста страны, сокращении объемов торговле и потери прибыли с многочисленных туристов из РФ.

До этого президент Финляндии Саули Ниинисте заявлял, что финские компании ушли с российского рынка, но это не принесло никаких результатов. По его словам, эффективность санкций ЕС очень низка, несмотря на их количество.