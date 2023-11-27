Цифровой платформе «Мой экспорт» исполнилось три года

Цифровой платформе Российского экспортного центра «Мой экспорт» исполнилось три года. На данный момент число зарегистрированных в экосистеме компаний превышает 23 тысячи, число предоставляемых услуг составляет 116.

Платформа предоставляет российским экспортерам возможность получить онлайн-доступ к государственным и другим услугам, необходимым для выхода компаний на международный рынок. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ, может воспользоваться услугами цифровой платформы.

Сервисы на платформе предназначены как для потенциальных экспортеров, так и для начинающих и продвинутых компаний, которые уже ведут внешнеэкономическую деятельность в сфере несырьевого неэнергетического экспорта.

«За год число компаний, зарегистрированных на «Моем экспорте», выросло почти на 70%. В течение 2023 года было оказано более 86 тысяч услуг, а всего же за время существования платформы — свыше 115 тысяч услуг», - отметила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Самыми популярными услугами на платформе являются получение фитосанитарного сертификата, компенсация участия в выставках и бизнес-миссиях, подбор маркетплейсов.