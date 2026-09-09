iPhone 18 и новый босс: акции Apple упали в день презентации

Презентация новинок Apple — традиционный повод для роста акций, но 9 сентября все пошло не по сценарию. В день анонса iPhone 18, новых наушников и часов бумаги компании потеряли 1,7%, а инвесторы гадают: виноваты смартфоны или новый генеральный директор? Об этом сообщает РБК.

Торги в среду начались с падения: на минимуме цена акций Apple опускалась до $310,67 за штуку, что на 1,67% ниже закрытия предыдущего дня. К середине сессии откат замедлился до 1,32%. Обычно сентябрьские презентации подстегивают интерес к бумагам, но на этот раз рынок встретил анонсы холодно.

Apple представила iPhone 18, обновленные AirPods и Apple Watch, а также новый фирменный процессор. Однако главной интригой стала смена руля: 1 сентября пост генерального директора занял Джон Тернус, сменив легендарного Тима Кука, который теперь стал исполнительным председателем совета директоров. При Куке годовой доход компании вырос почти до $500 млрд, а акции подорожали на 2300% за время его правления. Такие масштабы создают гигантские ожидания для преемника.



Ранее Apple представила складной iPhone Duo, он оказался совсем не похож на все предыдущие.