Apple объявила стоимость новой линейки iPhone 18 Pro и Max

Apple официально представила линейку iPhone 18, а вместе с ней — новые AirPods 5 и Apple Watch Series 12. Главная интрига вечера разрешилась: флагманский iPhone 18 Pro и Pro Max получили свои ценники. Это следует из официальной презентации компании.

Осенняя презентация Apple вновь задала тон на рынке флагманских смартфонов. В центре внимания — iPhone 18 Pro и Pro Max, которые получили не только технологические апгрейды, но и традиционно высокий ценник. Стоимость стала одной из главных тем обсуждения: базовая модель Pro стартует с отметки 1199 долларов (около 102 тыс. рублей), а увеличенная версия Pro Max — с 1299 долларов (порядка 110,5 тыс. рублей). Предзаказы на новинки откроются 18 сентября.

Как обновления получает покупатель за эти деньги:

Дизайн и материалы — смартфоны доступны в четырех цветах: бургунди, серый, черный и голубой. Корпус выполнен из алюминия, а система охлаждения на 80% состоит из переработанной стали, что должно предотвратить перегрев даже при длительных игровых сессиях.

Батарея и зарядка — автономность доведена до 36 часов, что стало рекордом для линейки. Быстрая зарядка позволяет восполнить 50% емкости всего за 15 минут. В компании отмечают, что установлена крупнейшая батарея в истории iPhone.

Производительность — новый 2-нанометровый чип A20 Pro с 10 ядрами CPU обеспечивает прирост скорости на 20% по сравнению с предшественником, а общая производительность выросла на 40% относительно прошлого поколения и вдвое — против iPhone 16 Pro. Графический ускоритель стал быстрее на 40%, а 32-ядерный Neural Engine заточен под работу с большими языковыми моделями. Apple также заявляет, что AirDrop ускорился на 80%.

Камера — главное новшество: переменная диафрагма, позволяющая вручную регулировать количество света, глубину резкости и выдержку прямо во время съемки. Расширены настройки портретного режима — можно точнее контролировать контраст, текстуру кожи и объем. Кроме того, внедрена система подтверждения подлинности снимков, призванная отличать реальные фото от созданных нейросетями.

Программные новшества — Siri получила ИИ-функции: ассистент способен вести диалог, отвечать на письма, писать сообщения и взаимодействовать с более чем 250 приложениями. Однако русский язык в списке поддерживаемых пока отсутствует. Также появилась функция Handoff, позволяющая использовать один номер телефона на двух смартфонах.

Другие анонсы:

AirPods 5 получили улучшенное шумоподавление и звук, который Apple назвала лучшим в истории своих наушников. Ориентировочная цена — около 11 тыс. рублей. Apple Watch Series 12 оснастили пульсометром с точностью, улучшенной в 16 раз по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, на презентации анонсировали HomeHub — новое устройство с мощным чипом для работы с LLM.

Ранее сообщалось, что новые Apple Watch получат ряд новых ИИ-функций. Также презентация рассекретила iPhone 18 Pro и Max, а также их начинку.