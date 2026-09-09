Apple нарушила традицию: новый iPhone Duo оказался совсем не похож на все предыдущие

Произошло то, чего фанаты ждали много лет — Apple наконец представила складной смартфон. Им стал iPhone Duo, который внешне напоминает прошлогодний iPhone Air, но в сложенном виде помещается в ладонь, а в развернутом — превращается в самый большой «Айфон» в истории. Об этом сообщает Apple.

Компания анонсировала устройство в новом форм-факторе «книжка», который стал первым принципиальным изменением дизайна со времtн iPhone X, вышедшего в 2017 году. iPhone Duo — это не просто два склеенных телефона, как у конкурентов, подчеркнули в Apple. Инженеры потратили годы, чтобы избежать компромиссов: оба экрана имеют одинаковое соотношение сторон, а в развtрнутом состоянии устройство оказалось даже тоньше, чем iPhone Air.

Габариты в сложенном виде сравнимы с паспортом — это делает смартфон удобным для переноски. Основное управление в разложенном состоянии вынесли в правый бок, чтобы пользователю было комфортно работать одной рукой. Индикаторы Wi-Fi, зарядки и мобильного сигнала упростили для быстрого визуального считывания.

Экран в развернутом виде достигает 7,6 дюймов по диагонали, что делает его самым большим среди всех когда-либо выпущенных iPhone. В Apple учли, что пользователи часто работают с двумя приложениями одновременно — теперь можно не просто открывать их рядом, но и сохранять пары для быстрого возвращения. Еще одна фишка: если слегка сомкнуть экран, iPhone Duo адаптируется под этот угол, разделяя интерфейс для более удобной работы.

Операционная система iOS на новом устройстве работает в любом положении — хоть в книжной, хоть в альбомной ориентации. Это отличает модель от многих конкурентов, где экран «залипает» в одном режиме. Доступны два цвета: белый и темно-синий.



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