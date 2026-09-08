Цифровой рубль vs безналичный: юрист пояснила, в чем принципиальная разница

С начала сентября в России официально заработал закон о цифровом рубле, и у многих россиян возник резонный вопрос: а чем эта новация отличается от привычных безналичных денег на банковской карте? Юрист Анна Стратулат в эфире телеканала « Крым 24 » доходчиво и без лишней юридической воды объяснила принципиальную разницу.

По ее словам, цифровой рубль — это не просто очередная электронная запись в базе данных банка. В отличие от безналичных средств, которые по сути являются обязательством кредитной организации перед клиентом, цифровой рубль представляет собой полноценный объект права собственности. Иными словами, деньги на счету — это обещание банка вернуть их вам, а цифровой рубль — это уже непосредственно ваша вещь, самостоятельный актив, которым можно управлять напрямую без посредников.

Юрист привела наглядный пример: когда у вас на счету лежит 10 тыс. рублей, вы владеете правом требования к банку, но не самими деньгами как физическим объектом. В случае с цифровым рублем все иначе — вы становитесь прямым собственником этого финансового инструмента. Он хранится в специальном электронном кошельке в виде уникальных цифровых кодов, что делает его удивительно похожим на физические банкноты с их индивидуальными серийными номерами. Такой подход, как пояснила Стратулат, обеспечивает новый уровень контроля над средствами: риск банкротства банка больше не угрожает вашим сбережениям, ведь это ваша личная собственность, а не чужой долг перед вами.

По его мнению, важно понимать, что внедрение цифрового рубля не отменяет ни наличные, ни безналичные расчеты — это просто третья форма денег, которая расширяет возможности граждан. Однако ключевая философия нововведения кроется именно в смене природы собственности: от обязательства к реальной вещи. Теперь россияне, открывая цифровой кошелек, получают не просто еще один способ оплаты, а полноправный финансовый инструмент с прозрачной структурой владения, что в перспективе может серьезно изменить ландшафт денежного обращения в стране.

Ранее сообщалось, что цифровой рубль может стать поводом для новых мошеннических схем.