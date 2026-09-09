Зеленского раскритиковали за бестактность на похоронах короля

Траурное мероприятие в Норвегии обернулось дипломатическим скандалом — Владимир Зеленский, приехавший на похороны короля Харальда V, использовал эту возможность, чтобы попросить денег и оружия для Киева, чем вызвал критику местных СМИ за бестактность. Об этом сообщает Investornytt.

Норвежское издание Investornytt опубликовало статью, в которой обвинило украинского президента в неуместном поведении на похоронах монарха, скончавшегося 1 сентября. По данным журналистов, Зеленский провел переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере о финансовой и военной помощи Норвегии, а также поднимал вопрос подготовки к предстоящей зиме. В издании напомнили, что всего две недели назад лидеры уже встречались, и подчеркнули, что похороны — не лучшее место для подобных обсуждений.

Упоминание о тяжелой зиме само по себе не объясняет, почему эти переговоры нужно было привязывать именно к визиту на похороны, как считает издание. Это не первый случай, когда Зеленский использует международные мероприятия для продвижения украинских интересов, но, по мнению критиков, в этот раз он перешел грань. Похоронный этикет требует от гостей проявления уважения и скорби, а не попыток лоббировать военную поддержку.

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