«Цирк на Вернадского вместо онкологии». Отар Кушанашвили усомнился в диагнозе Лерчек
Российский шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили резко высказался в адрес блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, у которой диагностировано онкологическое заболевание. Свою позицию журналист изложил в эфире программы «Каково?!».
По мнению Кушанашвили, информационный фон вокруг инфлюенсера больше напоминает театрализованное представление, целью которого является получение публичной жалости. Он убежден, что Чекалина намеренно скрывает детали своей терапии, избегая называть медицинское учреждение и имена лечащих врачей.
«Почему в этой хронике, напоминающей гастроли в цирке на Вернадского, ни один эскулап не упомянут по имени отчеству? <...> Нету ни одного упоминания, как они благодарны медсестрам, ни одной фамилии врача, ничего. Потому что это все огромный пузырь», — заявил телеведущий.
Журналист подчеркнул, что во время собственной борьбы с онкологией он всегда открыто выражал признательность медикам и регулярно называл конкретные имена специалистов, которые помогали ему справиться с болезнью.
Ранее сообщалось о том, что онкобольная блогер Евгения Таран вступилась за Валерию Чекалину.