«Цирк на Вернадского вместо онкологии». Отар Кушанашвили усомнился в диагнозе Лерчек

Российский шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили резко высказался в адрес блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, у которой диагностировано онкологическое заболевание. Свою позицию журналист изложил в эфире программы «Каково?!» .

По мнению Кушанашвили, информационный фон вокруг инфлюенсера больше напоминает театрализованное представление, целью которого является получение публичной жалости. Он убежден, что Чекалина намеренно скрывает детали своей терапии, избегая называть медицинское учреждение и имена лечащих врачей.

«Почему в этой хронике, напоминающей гастроли в цирке на Вернадского, ни один эскулап не упомянут по имени отчеству? <...> Нету ни одного упоминания, как они благодарны медсестрам, ни одной фамилии врача, ничего. Потому что это все огромный пузырь», — заявил телеведущий.

Журналист подчеркнул, что во время собственной борьбы с онкологией он всегда открыто выражал признательность медикам и регулярно называл конкретные имена специалистов, которые помогали ему справиться с болезнью.

