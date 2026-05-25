Спартаковцы вдребезги разбили Кубок России

«Спартак» завоевал Кубок России по футболу, обыграв в суперфинале «Краснодар» (1:1, 4:3 — пенальти). Однако сам трофей физически «прожил» недолго — во время празднования кубок разлетелся вдребезги.

Капитан команды «Спартака» Роман Зобнин получил кубок из рук министра спорта РФ Михаила Дегтярева и президента РФС Александра Дюкова и понес добычу к команде. Далее начались традиционные празднования: каждый из футболистов по несколько раз поднимал кубок над головой.

Очередь дошла до автора гола в основное время аргентинца Пабло Солари. И в его руках кубок просто развалился.

Кубок России разбивается второй год подряд. В 2025-м он лопнул еще на заводе, накануне матча между ЦСКА и «Ростовом». Экстренно сделали новый кубок, который и вручили армейцам.

«Спартак» выиграл трофей в пятый раз в современной российской истории и в 15-й с учетом советского периода.