«Награда нашла героя спустя 40 лет»: потерянный орден ветерана вернули внуку благодаря сахалинским поисковикам

В 2019 году житель Южно-Сахалинска Вячеслав обнаружил орден Отечественной войны. Мужчина передал награду активистам регионального отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение России». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Активисты занялись поиском владельца ордена и его родственников.

Награда оказалась юбилейным вариантом — такие комплекты вручали всем участникам войны в 1985 году, когда отмечали 40-летие Победы. Именно из-за массового характера награждения долгое время не удавалось идентифицировать конкретного владельца. В ходе розыска подключилась Международная общественная организация «Вымпел» (Москва). Благодаря усилиям ее участников выяснили, что орден принадлежал Фетисову Сергею Кирилловичу, 1918 года рождения. Ветеран родом из села Брасово Брянской области, а последним местом его проживания стал сахалинский город Шахтерск.

При содействии сотрудников следственного управления СК РФ по Сахалинской области удалось разыскать родственников Сергея Кирилловича. Его внук Михаил сейчас постоянно живет в городе Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа. Торжественная церемония передачи награды прошла в рамках открытия регионального этапа всероссийской патриотической акции «Вахта памяти» (16+). Представители сахалинского поискового отряда вручили орден Андрею Попову из городского военно-патриотического клуба «Север» (Сургут). Он доставит семейную реликвию прямым потомкам героя.

