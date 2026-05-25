В России создали зубную щетку, которая убивает бактерии во рту

Коллектив молодых исследователей из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) представил зубную щетку нового поколения. В ее основе лежит эффект фотодинамической терапии для уничтожения патогенных микроорганизмов. Об изобретении сообщает издание «Газета.Ru» .

Главное отличие данной разработки — отказ от стандартных звуковых сигналов и голосовых напоминаний. Команда сделала ставку на борьбу с наиболее распространенным нарушением гигиенических норм: согласно статистике, 92% людей пренебрегают рекомендованной двухминутной продолжительностью чистки зубов.

«Зубная щетка не будет говорить «давай чисть еще», такие уже есть. Мы решили прибавить не шума, а света. В щетку встроен светодиод, и за счет света в определенном спектре убиваются бактерии в полости рта и снижается воспаление», — пояснила капитан команды разработчиков Ксения Галушкина.

Презентация разработки состоялась в рамках Междисциплинарного кейс-чемпионата «БиоНовации» в Архангельске, где проект завоевал бронзовые награды. Помимо призового места, щетка привлекла внимание крупного промышленного партнера — бренда BIOMED (компания SPLAT Global) .

Авторы проекта уточняют, что устройство рассчитано на совместное использование с существующими пастами партнера. Специальный химический состав этих паст усиливает бактерицидное действие светодиодного излучения. Благодаря такому инженерному решению удалось добиться снижения себестоимости продукта и повысить его экологичность по сравнению с запатентованными ранее аналогами.

На данный момент учащиеся МИФИ ожидают начала официального сотрудничества с индустриальным партнером для последующего превращения лабораторного прототипа в серийный товар, доступный на рынке.

