Карседо попросил прощения у вратаря Максименко за замену

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо принес извинения основному голкиперу команды Александру Максименко за замену перед серией пенальти во время суперфинала Кубка России по футболу. «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 — пенальти) и стал обладателем трофея.

За пару минут до конца основного времени под пенальти вместо Максименко вышел Илья Помазун и стал героем матча, отразив удары Хуана Боселли и Кевина Ленини. При этом Максименко провел отличный матч, совершив несколько сэйвов и надежно сыграв на выходах.

«Хочу попросить прощения у Максименко. Это топ-вратарь, множество матчей нас спасал. Мы приняли это решение во благо команды», — сказал Карседо.

Испанский специалист уже во второй раз проделывает подобный фокус. В полуфинале Пути регионов Кубка России с «Зенитом» после ничьей в основное время (0:0) под серию пенальти вместо Максименко также выходил Помазун.

Хуан Карлос Карседо пришел в «Спартак» в январе этого года. Кубок стал первым трофеем для испанца в России.