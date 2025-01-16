Турэксперт Барзыкин: поток промышленных туристов в 2024 году составил более двух миллионов человек

По словам первого вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, согласно предварительной оценке экспертов, поток промышленных туристов по итогам минувшего года составит свыше двух миллионов человек, что на 25% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что промышленный туризм в последние годы является быстро растущим сегментом. Причинами являются экскурсионные цели, познавательные, и профориентационные задачи, деловые и научные конференции, обмен и продвижение продукции.

По мнению эксперта, различные предприятия, предлагая туристические услуги, ставят различные цели относительно этого процесса. Так, для малых и средних предприятий туристы являются потенциальными потребителями, для крупных предприятий — это возможность продвижения своего имиджа.

Он добавил, что также с промышленном туризмом тесно пересекаются гастрономические туры, поскольку там присутствуют и производство, и дегустация, и интерактив.

Ранее он также заверил, что разлив мазута в Черном море не помешает отдыху путешественников.