В Российском союзе туриндустрии заверили, что разлив мазута в Черном море не помешает отдыху путешественников

В Анапе уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря, случившегося после крушения двух танкеров 15 декабря. Произошедшее уже сегодня называют экологической катастрофой. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, окажет ли влияние разлив мазута на туризм на Черноморском побережье. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, сегодня в море уже никто не купается, а пляжи убираются, поэтому к следующему туристическому сезону все будет устранено. Поэтому значительного влияния на туризм это не окажет.

Эксперт добавил, что также люди отдыхают на Черноморском побережье и зимой, на это разлив мазута в Черном море тоже никак не повлиял. Если не все, то большинство мест в отелях и санаториях уже распродано, к тому же Туапсинский район, Геленджик, Сочи разлив мазута никак не касается.

Ранее также эколог Рыбальченко пояснил, можно ли планировать отдых в Анапе в 2025 году после разлива мазута.