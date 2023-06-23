Турецкая лира обвалилась до исторического минимума из-за решения Центробанка

После решения турецкого ЦБ о повышении ставки до 15%, курс турецкой валюты обвалился, поставив исторический антирекорд. Стоимость доллара достигла 24,52 лиры.

Подобная динамика стала результатом слишком скромных действий турецкого ЦБ. После того как во главу Центробанка Турции встала Хафизе Гайе Эркан, аналитики прогнозировали резкое движение лиры в ставке. Но ЦБ только пообещали ужесточить денежно-кредитную политику на будущих заседаниях, при возникновении надобности.

Повышение ставки до 15% было самым скромным вариантом. Но аналитики не сомневались, что новая глава регулятора будет действовать наперекор долгим требованиям президента Турции Эрдогана снизить ставку.

Помимо новой главы ЦБ, за экономику страны решился взять ответственность бывший стратег Мехмет Шимшек. Ранее он был главой турецкого Минфина.

Президент Турции Эрдоган был убежден, что снижение ставки позволит снизить инфляцию. За последние 10 лет турецкая валюта стала худшей в мире.